Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Нелеповка ДНР

Министерство обороны Российской Федерации 28 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 28 августа Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Голубовка, Варачино, Павловка, Степное, Кондратовка, Новая Сечь, Марьино и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Ивашки, Волчанск и Амбарное Харьковской области. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Богуславка, Боровская Андреевка Харьковской области, Ставки и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Федоровка, Константиновка и Дроновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Димитров, Дорожное, Белицкое и Родинское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Вороное Днепропетровской области, Камышеваха Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Противник потерял до 240 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Павловка, Веселянка, Приморское Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 12 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

