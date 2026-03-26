Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Никифоровка в ДНР

Министерство обороны Российской Федерации 25 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Иволжанское, Мануховка, Бубликово, Храповщина и Битица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Избицкое, Великая Бабка и Верхняя Писаревка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 310 военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, 21 автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Моначиновка, Шевченково, Соболевка, Паламаревка, Староверовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 30 автомобилей, три артиллерийских орудия и боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Никифоровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дружковка, Константиновка, Рай-Александровка, Липовка, Былбасовка, Новоселовка, Краматорск, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноярское, Светлое, Торецкое, Веровка, Доброполье, Гришино, Торское, Сергеевка, Белицкое, Новопавловка Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 300 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Воздвижевка, Васиновка, Зеленое, Комсомольское, Чаривное, Копани, Мирное Запорожской области, Левадное и Просяная Днепропетровской области. Противник потерял до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Преображенка, Одаровка Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их запуска, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 543 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

