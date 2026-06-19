ЧТО ТАКОЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНАГимнастки из Апатитов пополнили копилку «золота» международных турниров
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.06.26 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Рай-Александровка в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За прошедшие сутки противник потерял более 445 военнослужащих, восемь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 18 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 18 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ. Поражены склад горюче-смазочных материалов в населённом пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области.

За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Краснополье, Радьковка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терновая и Григоровка Харьковской области. Противник потерял свыше 195 военнослужащих и 12 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Яцковка, Маяки, Лозовое Донецкой Народной Республики, Червоный Оскол и Грушевка Харьковской области. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ.  За сутки подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями. В районе улиц Главная и Покровская блокирована группа боевиков из состава 120-й бригады теробороны. За сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, семь единиц военной техники и пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Николайполье, Славянск, Дружковка, Стародубовка и Николаевка Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы «Южной» группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населённого пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий.  За сутки уничтожены более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Сергеевка, Ивановка, Красноярское, Веселое, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Просяная, Мечетное, Малиновка, Ивановка Днепропетровской области, Широкое, Червоная Криница, Новое Поле и Новоселовка Запорожской области. Противник потерял более 445 военнослужащих, восемь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы. 

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах. 

Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

***

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 123 отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести и Суворова бригады имени Маршала К.Е. Ворошилова и 88 отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики.

«Военнослужащие 123 отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести и Суворова бригады имени Маршала К.Е. Ворошилова уверенно идут вперед, стойко и мужественно решают боевые задачи, внося огромный вклад в общее продвижение Южной группировки войск», – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства отметил, что в упорных боях с неонацистами на Славянском направлении военнослужащие бригад, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, решительно громят врага, не оставляя шансов боевикам киевского режима.

«Воины бригады показывают беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции предков, освободивших мир от фашизма. Имена защитников, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы государства, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине», – отметил министр обороны России в поздравительной телеграмме для 88 отдельной мотострелковой бригады.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что воины продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Защитникам Отечества и их родным намерены предоставить новые льготы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире12:10«Чисто московские убийства». Художественный сериал, 2 серия (16+)12:55«Чисто московские убийства». Художественный сериал, 3 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)ЧТО ТАКОЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к евро и фунту, стабилен в паре с иеной-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)В рамках превентивного рейда проведена проверка содержания домов на улице Фадеев Ручей в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять