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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.25 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Шевченко ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили более 365 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США. Уничтожены 13 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, включая четыре производства стран НАТО, американская пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» и два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 19 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

18 апреля вечером Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем «NASAMS» производства Норвегии. Цели удара достигнуты. Все объекты уничтожены.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Поповка, Мирополье Сумской области и Уды Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Погребняковка, Стецковка, Гороховатка, Купянск, Садовод Харьковской области, Кировск, Редкодуб Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Противник потерял до 265 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США. Уничтожены семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и два склада боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Шевченко Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трёх механизированных, мотопехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Иванополье, Григоровка, Васюковка, Заря, Клебан-Бык, Константиновка и Новооленовка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 365 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США. Уничтожены 13 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, включая четыре производства стран НАТО, американская пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Гродовка, Лысовка, Богдановка, Красноармейск и Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США, боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ и бронетранспортёр VAB производства Франции. Уничтожены пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Зеленое Поле, Богатырь, Новополь Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Ольговка, Антоновка, Никольское и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина «Kirpi» турецкого производства, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть управляемых авиационных бомб «JDAM» и три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 151 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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