Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 27 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Угроеды, Писаревка, Алексеевка, Садки, Храповщина и Лекарское Сумской области, а также Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Двуречанское, Купянск, Глущенково, Ольговка, Андреевка, Кутьковка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, танк, восемь пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Старая Николаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Резниковка, Звановка, Северск, Григоровка, Серебрянка, Константиновка, Катериновка, Марково и Тихоновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Senator» канадского производства и 12 автомобилей. Уничтожены орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Александро-Калиново, Владимировка, Русин Яр, Новоэкономическое, Николаевка, Ульяновка, Артема, Алексеевка, Новоторецкое, Котляровка И Александрополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Комар, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Новополь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Уничтожены орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Тягинка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеху производства и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 204 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, из них 141 вне зоны проведения специальной военной операции».

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