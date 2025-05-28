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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.25 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Старая Николаевка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 27 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Угроеды, Писаревка, Алексеевка, Садки, Храповщина и Лекарское Сумской области, а также Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Двуречанское, Купянск, Глущенково, Ольговка, Андреевка, Кутьковка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, танк, восемь пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Старая Николаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Резниковка, Звановка, Северск, Григоровка, Серебрянка, Константиновка, Катериновка, Марково и Тихоновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Senator» канадского производства и 12 автомобилей. Уничтожены орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Александро-Калиново, Владимировка, Русин Яр, Новоэкономическое, Николаевка, Ульяновка, Артема, Алексеевка, Новоторецкое, Котляровка И Александрополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Комар, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Новополь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Уничтожены орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Тягинка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеху производства и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 204 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, из них 141 вне зоны проведения специальной военной операции».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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