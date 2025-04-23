Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 22 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Поповка, Проходы и Окоп Сумской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырёх механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменка, Дорошовка, Московка Харьковской области, Новое, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 военнослужащих, бронетранспортёр М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новооленовка, Заря, Ульяновка, Васюковка, Новая Полтавка, Северск, Часов Яр и Яблоновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 производства США, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Лысовка, Новониколаевка, Богдановка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Толстой, Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. Потери противника составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Понятовка и Никольское Херсонской области. Уничтожены более 70 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 99 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil