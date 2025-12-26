ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУКошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались картофель, морковь и репчатый лук
Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Свято-Покровское ДНР

Подразделениями группировки войск «Центр» России нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за сутки составили более 445 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 25 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Кондратовка, Новая Сечь, Нововасилевка, Павловка и Писаревка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Избицкое, Рыбалкино и Старица Харьковской области. ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, два артиллерийских орудия и 14 автомобилей. Уничтожены две радиолокационные станции RADA израильского производства и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Богуславка, Грушевка, Купянск-Узловой, Нечволодовка, Новосергеевка, Подолы Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 27 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Свято-Покровское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 215 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделениями группировки войск «Центр» продолжается уничтожение окруженного противника в городе Димитров Донецкой Народной Республики. Пресечена попытка прорыва подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на юго-востоке населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики, пытавшихся вернуть утраченные позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Вольное, Гришино, Грузское, Ивановка, Криворожье, Марьевка, Сергеевка, Удачное, Шевченко Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 445 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Гавриловка, Покровское Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляй-поле, Придорожное и Терноватое Запорожской области. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Уничтожено два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Григоровка, Новояковлевка, Степногорск Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Уничтожены свыше 65 украинских военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной и портовой инфраструктуре, местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 472 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
