В зоне ответственности группировки войск «Центр» России за сутки потери противника составили более 465 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 27 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Садки, Могрица, Мирополье, Алексеевка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Вильча, Старица и Уды Харьковской области. Противник потерял более 135 военнослужащих и 12 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Куриловка, Богуславка, Новоплатоновка, Подолы, Нечволодовка, Благодатовка Харьковской области, Яровая и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 235 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, в том числе три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 155-мм гаубица М777 американского производства, 21 автомобиль, десять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населённый пункт Васюковка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Закотное, Кирово, Бондарное, Бересток, Миньковка, Николаевка, Иванополье, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 230 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и шесть артиллерийских орудий, в том числе три западного производства. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, радиолокационная станция RADA производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, трёх механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Приют, Новоалександровка, Сергеевка, Новый Донбасс, Родинское Донецкой Народной Республики, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики.

Отражено восемь атак подразделений 425-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной украинской группировки. Уничтожены до 30 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США и боевая бронированная машина «Viking» шведского производства.

В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 117 зданий. За сутки на Красноармейском направлении уничтожены свыше 275 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пикап.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили более 465 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Воздвижевка, Малиновка, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два танка, 14 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Антоновка, Отрадокаменка, Никольское Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 80 военнослужащих, 15 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, пункту спутниковой связи, объектам энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 263 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil