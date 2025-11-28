Праздник к нам приходит: почти 20 тысяч юных северян примут участие в губернаторских ёлках в Мурманской областиКубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.11.25 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Васюковка в ДНР

В зоне ответственности группировки войск «Центр» России за сутки потери противника составили более 465 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 27 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Садки, Могрица, Мирополье, Алексеевка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Вильча, Старица и Уды Харьковской области. Противник потерял более 135 военнослужащих и 12 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Куриловка, Богуславка, Новоплатоновка, Подолы, Нечволодовка, Благодатовка Харьковской области, Яровая и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 235 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, в том числе три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 155-мм гаубица М777 американского производства, 21 автомобиль, десять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населённый пункт Васюковка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Закотное, Кирово, Бондарное, Бересток, Миньковка, Николаевка, Иванополье, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 230 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и шесть артиллерийских орудий, в том числе три западного производства. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, радиолокационная станция RADA производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, трёх механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Приют, Новоалександровка, Сергеевка, Новый Донбасс, Родинское Донецкой Народной Республики, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики.

Отражено восемь атак подразделений 425-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной украинской группировки. Уничтожены до 30 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США и боевая бронированная машина «Viking» шведского производства.

В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 117 зданий. За сутки на Красноармейском направлении уничтожены свыше 275 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пикап.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили более 465 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Воздвижевка, Малиновка, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два танка, 14 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Антоновка, Отрадокаменка, Никольское Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 80 военнослужащих, 15 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, пункту спутниковой связи, объектам энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 263 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в России долги по зарплате в октябре выросли на 10,6%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 72 копейки, доллар потерял 34 копейки-PRO Энергетику (18+)В Заполярье обсудили перспективы строительства Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»