С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»Любимые педагоги россиян — учителя русского языка, математики и истории
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.10.24 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили населённый пункт Желанное Второе ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 755 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу FH70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: 155-мм гаубицу М198, 155-мм гаубицу М777 и два 105-мм орудия М119.

Министерство обороны Российской Федерации 5 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Бочково, Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Першетравневое, Изюмское, Купянск Харьковской области, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 405 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-мм гаубица М198, три 105-мм орудия М119 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены шесть полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу FH70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: 155-мм гаубицу М198, 155-мм гаубицу М777 и два 105-мм орудия М119.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняк Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» и боевая бронированная машина HMMWV производства США, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны, 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Садовое и Приднепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: многофункциональная радиолокационная станция «RADA RPS-42» производства Израиля, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов «HIMARS» производства США, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)За пять лет зарплаты в машиностроительной отрасли выросли на 188%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
Ангелина Валерьевна Пригодич
03.10.24 22:10
3 октября 2024г ул Молодежная 19, отопления НЕТ. Перезапускают, перезапускают, перезапустить не могут.Главное, что есть уверенность в отсутствии проблем.
Комментарий к новости:В Росляково с запуском систем отопления проблем не будет
Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис подписал соглашение с ГТЛК и Росрыболовством по строительству в Мурманской области судоремонтного кластера
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Я выбираю тебя». Художественный фильм, 1-4 серия (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий россиянин до 34 лет не носит с собой наличных денег-PRO Валюту (16+)Курс доллара снижается почти на 16 копеек, евро теряет 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 и 7 октября-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)Вопросы агропромышленного развития были в центре внимания постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика