Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 755 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу FH70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: 155-мм гаубицу М198, 155-мм гаубицу М777 и два 105-мм орудия М119.

Министерство обороны Российской Федерации 5 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Бочково, Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й, 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Першетравневое, Изюмское, Купянск Харьковской области, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 405 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-мм гаубица М198, три 105-мм орудия М119 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены шесть полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны. Противник потерял до 755 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу FH70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: 155-мм гаубицу М198, 155-мм гаубицу М777 и два 105-мм орудия М119.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняк Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» и боевая бронированная машина HMMWV производства США, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны, 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Садовое и Приднепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: многофункциональная радиолокационная станция «RADA RPS-42» производства Израиля, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов «HIMARS» производства США, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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