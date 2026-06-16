Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 15 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью 15 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации в ответ на террористические акты киевского режима нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск.

Поражены предприятия: АО «Киевский завод «Радар», осуществляющий разработку и производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также производство и ремонт радиолокационных систем военного назначения; цех по производству и подготовке к применению (настройке) БПЛА большой и средней дальности на территории киностудии им. А.П. Довженко; ООО «Беспилотные технологии», осуществляющего крупноузловую сборку из иностранных комплектующих ударных БПЛА большой дальности; АО «Завод Маяк», производящий боевые части для БПЛА и стартовых ускорителей для крылатых ракет «Фламинго»; Киевский государственный завод «Буревестник», производящий БПЛА большой и средней дальности, а также радиолокационную технику для ВСУ; ООО «Укр Армо Тех», осуществляющего сборку боевых частей (боеприпасов) для БПЛА и ракет различного типа; Киевский агрегатный завод» и Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации, осуществляющие производство воздушных и космических летательных аппаратов, выпуск и ремонт авиационных турбореактивных двигателей, а также комплектующих для БПЛА большой и средней дальности; Киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющего доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ; ЧАО «Днепровский завод электромеханического оборудования», промышленные предприятия в городе Харьков «Гринхаус Солюшн» и ООО «ДТ-1 групп», производящие сборку боевых частей для БПЛА и ракет различного типа.

Кроме того, нанесено поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальным центрам комплектования в городе Киеве.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Вооружённые Силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят. По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражён ракетой американского зенитного ракетного комплекса «Патриот». Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности.

Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Пигаревка, Бруски и Бачевск Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Варваровка, Казачья Лопань, Барановка и Избицкое Харьковской области. Противник потерял свыше 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Сидорово, Татьяновка, Пришиб Донецкой Народной Республики, Подлиман, Новосергеевка, Нижняя Журавка и Шийковка Харьковской области. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые группы 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и приступили к зачистке территории в районе комбикормового завода. За сутки в населённом пункте Красный Лиман освобождено 35 зданий. В результате огневого поражения уничтожены до 30 боевиков, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов. Всего потери противника в полосе группировки войск «Запад» составили более 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину «MaxxPro» производства США, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Артема Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Николаевка, Дружковка, Пискуновка, Славянск, Рай-Александровка, Краматорск и Николайполье Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы «Южной» группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение ВСУ в юго-западной части населённого пункта. За сутки в Константиновке освобождено более 100 зданий. Потери противника составили свыше 100 человек, три бронеавтомобиля и 18 пикапов. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. В условиях быстрого продвижения подразделений «Южной» группировки войск в населённом пункте Константиновка киевский режим форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из населённых пунктов Дружковка и Славянск Донецкой Народной Республики. В городе Дружковка подготовительные мероприятия для эвакуации производственных мощностей начались на Дружковском машиностроительном заводе, задействованном в ремонте бронетехники ВСУ, а также на Дружковском метизном заводе и заводе Ремсчетмаш, производящем электротехническое оборудование. Кроме того, в городе Славянск для эвакуации спланированы: Славянский машиностроительный завод, на котором осуществлялся ремонт военной техники ВСУ; Славянский завод тяжёлого машиностроения («Славтяжмаш»); Славянский завод строительных машин («Бетонмаш»); Славянский завод «Зевс-керамика», использовавшийся для ремонта вооружения и военной техники ВСУ; Государственный НИИ высоких напряжений, в котором осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов. Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населённых пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск свидетельствует о подготовке киевского режима к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому её переходу под контроль Вооружённых Сил РФ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Нововодяное, Доброполье, Святогоровка, Ленина, Кучеров Яр, Анновка, Рубежное, Сергеевка, Райское и Красноярское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великомихайловка, Подгавриловка, Диброва, Ивановка Днепропетровской области, Васиновка, Новоселовка и Листовка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих, шесть автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 453 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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