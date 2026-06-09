Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 8 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Великая Рыбица, Петрушевка, Иволжанское, Новая Сечь и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Казачья Лопань, Рясное, Лосевка, Охримовка, Уды и Липцы Харьковской области. Противник потерял более 235 военнослужащих, бронетранспортер и 14 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Моначиновка, Червоный Оскол Харьковской области, Сидорово, Красный Лиман, Святогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.

Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населённый пункт Химик Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дмитровка, Малиновка, Пискуновка, Краматорск, Артема, Рай-Александровка, Дружковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Красный Кут, Ленина, Кутузовка, Белицкое, Васильевка, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Доброполье, Золотой Колодезь, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 325 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Неженка, Любицкое, Общее, Копани, Трудовое Запорожской области, Гавриловка, Великомихайловка и Коломийцы Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кушугум, Балабино, Кирово, Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 634 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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