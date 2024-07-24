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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.24 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили н.п. Ивано-Дарьевка ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери ВСУ составили до 750 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак» и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», четыре 152-мм орудия Д-20, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30, две 105-мм гаубицы М119 производства США. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 23 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ, 107-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Старица, Круглое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражено три контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 170 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 43-й, 63-й, 116-й механизированных, 4-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населённых пунктов Синьковка, Загоруйковка, Новоегоровка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. За сутки отразили две контратаки подразделений 66-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны. Противник потерял до 490 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм гаубицы М119 производства США, L-119 производства Великобритании и два полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 30-й, 53-й, 93-й механизированных, 5-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 114-й и 117-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 750 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак» и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», четыре 152-мм орудия Д-20, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30, две 105-мм гаубицы М119 производства США. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Торецк, Димитров, Гродовка, Розовка, Камышевка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. За сутки отразили шесть контратак штурмовых групп 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял свыше 405 военнослужащих, три танка, в том числе М1А1 «Абрамс», три боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30, 100-мм противотанковую пушку «Рапира» и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 129-й бригады теробороны и 17-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Водяное, Времевка, Пречистовка, Макаровка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 115 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США и 152-мм орудие Д-20.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Новоандреевка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 105-мм гаубица М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: подвижная радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства БПЛА, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, 15 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 151 беспилотный летательный аппарат, в том числе 82 над территорией Российской Федерации».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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