Мурманская область. Арктика (16+)
Подразделения «Южной» группировки войск России освободили н.п. Кузьминовка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, бронемашина «Senator» канадского производства, пикап и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 5 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 5 октября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Катериновка, Новая Сечь, Угроеды, Кровное, Андреевка, Осоевка и Искрисковщина Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоужвиновка, Волчанск, Двуречанское, Бологовка, Амбарное и Покаляное Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, два артиллерийских орудия и пусковую установку реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Песчаное, Купянск, Петровка Харьковской области, Ямполь, Новониколаевка, Крымки и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Райгородок, Резниковка, Иванополье, Алексеево-Дружковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, двух егерских, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Грузское, Торецкое, Рубежное, Артемовка, Дорожное, Ивановка, Красноармейск и Гришино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, бронемашина «Senator» канадского производства, пикап и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Успеновка, Малиновка, Павловка, Привольное, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области. Противник потерял свыше 270 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной и механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Лукьяновское и Червоная Криница Запорожской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, подвижному составу, задействованному для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, центру обеспечения ВСУ горючим, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и реактивных систем залпового огня «HIMARS» производства США, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 145 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
