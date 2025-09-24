Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 580 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 23 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 23 сентября в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населённого пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наёмников подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах населённых пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции. Кроме того, поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме «Школьный» в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым. Также нанесён удар по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины, в которых осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых преступным киевским режимом для ударов по территории России.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Соляники, Андреевка, Павловка, Алексеевка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Бочково Харьковской области. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богуславка Харьковской области, Диброва, Ямполь и Шандриголово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населённый пункт Переездное Донецкой Народной Республики и продолжают уничтожение противника, окруженного в районе населённого пункта Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Николайполье, Федоровка, Майское, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты «Bradley» и бронетранспортёр М113 производства США, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Димитров, Торецкое, Новопавловка, Родинское, Красный Лиман, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Славянка и Новониколаевка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 580 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Вербовое, Вишневое, Степовое Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Антоновка, Никольское, Велетенское, Белозерка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение двум пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, инфраструктуре военных аэродромов, объекту железнодорожного транспорта, задействованному для перебросок подразделений ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 438 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

* * *

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населённого пункта Переездное Донецкой Народной Республики. «Ваши действия по освобождению населённого пункта Переездное Донецкой Народной Республики являются образцом выполнения воинского долга, исключительной храбрости и высокого профессионализма», – сказано в телеграмме министра обороны РФ. Глава военного ведомства отметил, что личный состав бригады, приумножая летопись ратных побед в борьбе с врагом, показывает беспримерное мужество, героизм и самоотверженность. «Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к Родине», – подчеркнул министр обороны РФ. Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих бригады за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России. «Ваши действия по освобождению населённого пункта Переездное Донецкой Народной Республики являются образцом выполнения воинского долга, исключительной храбрости и высокого профессионализма», – сказано в телеграмме министра обороны РФ.«Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к Родине», – подчеркнул министр обороны РФ.Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих бригады за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

Фото и видео: https://vk.com/mil