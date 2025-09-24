На портале «Молодая Арктика» открыт приём заявок на участие в конкурсе на специальные стипендии губернатора Мурманской областиВ Мурманской области стартовал осенний этап «Монетной недели»
24.09.25

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили н.п. Переездное ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 580 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 23 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 23 сентября в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населённого пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наёмников подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах населённых пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции. Кроме того, поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме «Школьный» в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым. Также нанесён удар по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины, в которых осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых преступным киевским режимом для ударов по территории России.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Соляники, Андреевка, Павловка, Алексеевка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Бочково Харьковской области. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богуславка Харьковской области, Диброва, Ямполь и Шандриголово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населённый пункт Переездное Донецкой Народной Республики и продолжают уничтожение противника, окруженного в районе населённого пункта Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Николайполье, Федоровка, Майское, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты «Bradley» и бронетранспортёр М113 производства США, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Димитров, Торецкое, Новопавловка, Родинское, Красный Лиман, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Славянка и Новониколаевка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 580 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Вербовое, Вишневое, Степовое Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Антоновка, Никольское, Велетенское, Белозерка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение двум пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, инфраструктуре военных аэродромов, объекту железнодорожного транспорта, задействованному для перебросок подразделений ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 438 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

* * *

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населённого пункта Переездное Донецкой Народной Республики.
«Ваши действия по освобождению населённого пункта Переездное Донецкой Народной Республики являются образцом выполнения воинского долга, исключительной храбрости и высокого профессионализма», – сказано в телеграмме министра обороны РФ.
Глава военного ведомства отметил, что личный состав бригады, приумножая летопись ратных побед в борьбе с врагом, показывает беспримерное мужество, героизм и самоотверженность.
«Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к Родине», – подчеркнул министр обороны РФ.
Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих бригады за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

 

 

