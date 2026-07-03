Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 465 военнослужащих, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 2 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Вооружёнными Силами Российской Федерации, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Поражены в городе Киеве: агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «РАДИОНИКС» – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, -9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет (проект «Клон»). Также продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны; сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Научно-производственная компания «АТЛОН АВИА»). Одно из ключевых предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 «Лютый», ударными БпЛА «Магура УА», а также БпЛА других типов и барражирующими боеприпасами; сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов») – основная производственная база на Украине, осуществляющая разработку и выпуск пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборку и модернизацию беспилотных летательных аппаратов большой дальности Ан-196 «Лютый»; ракетный агрегатно-детальный завод (АО «Киевский радиозавод», ООО «ТРИМЕН-УКРАИНА») – ведущее предприятие, осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, производящихся на Украине, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники, а также комплектующих практически для всех разведывательных и ударных БпЛА. Кроме того, интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ; промышленное предприятие КИЕВ-25 («ПВ ГРУПП УКРАИНА»), осуществляющее производство и хранение программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима» для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения; транспортно-логистический центр «МЛП-ЧАЙКА», используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, боевых частей и боеприпасов к ним, а также различных комплектующих к вооружению и технике, поступающих из-за рубежа; склад горюче-смазочных материалов КИЕВ-3 (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий; газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Лужки, Хотень и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Лютовка, Зрубанка, Белый Колодезь и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Просянка Харьковской области, Святогорск, Щурово и Лозовое Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта. За сутки в городе уничтожены 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, два наземных робототехнических комплекса и 10 пунктов управления БПЛА.

Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника «Баба-Яга» и «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец.

Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка штурмовые подразделения «Южной» группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За сутки потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина «Senator» канадского производства, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА.

Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Нововодяное, Доброполье, Райское, Грузское Донецкой Народной Республики и Новотроицкое Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Покровское, Гавриловка, Подгавриловка, Коломийцы Днепропетровской области, Любицкое, Егоровка и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял более 465 военнослужащих, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кушугум и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 631 беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Силами Черноморского флота в северо-восточной части Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ».

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