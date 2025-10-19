В Мурманской области заработала служба поддержки для родителей «Ты не одна»Мурманский областной краеведческий музей отметит 99-летие Днём открытых дверей
Мурманская область. Арктика (16+)19.10.25 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили н.п. Плещеевка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 580 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 18 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Корчаковка, Садки, Андреевка, Сенное, Стрелецкая Пушкарка и Пролетарское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Дергачи Харьковской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая два западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Моначиновка Харьковской области, Дробышево и Яровая Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Плещеевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дружковка, Константиновка, Свято-Покровское, Пазено и Бересток Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Артемовка, Торецкое, Шевченко, Новоалександровка, Петровское, Удачное и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 580 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка, Полтавка Запорожской области, Подгавриловка и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял более 280 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, реактивную систему залпового огня, артиллерийское орудие западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Степногорск, Приморское Запорожской области, Садовое и Львово Херсонской области. Уничтожены более 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ, центру подготовки операторов дронов ГУР Украины, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, радиолокационной станции ПВО ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

