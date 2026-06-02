МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮТолько каждый четвёртый россиянин считает детство современных детей счастливее своего
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.06.26 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили н.п. Тихоновка в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и 105-мм гаубицу М101 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 1 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Пустогород, Вольная Слобода, Новая Сечь и Иволжанское Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Бугаевка, Рубежное, Котовка, Богодухов и Белый Колодезь Харьковской области. Противник потерял до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-мм гаубицу М101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Червоный Оскол, Вишневка Харьковской области, Маяки, Пискуновка, Пришиб, Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Роскошное и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Кутузовка, Белицкое, Грузское, Анновка, Святогоровка, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка Днепропетровской области и Комсомольское Запорожской области. Противник потерял более 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и 105-мм гаубицу М101 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Криница Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, 14 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 233 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
-Правовая консультация (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире13:00«Господа–товарищи». Художественный сериал, 10 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Россия. Связь времен». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)49% компаний СЗФО увеличили зарплаты сотрудникам-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к евро и фунту, стабилен в паре с иеной-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять