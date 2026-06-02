Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и 105-мм гаубицу М101 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 1 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Пустогород, Вольная Слобода, Новая Сечь и Иволжанское Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Бугаевка, Рубежное, Котовка, Богодухов и Белый Колодезь Харьковской области. Противник потерял до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-мм гаубицу М101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Червоный Оскол, Вишневка Харьковской области, Маяки, Пискуновка, Пришиб, Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Роскошное и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Кутузовка, Белицкое, Грузское, Анновка, Святогоровка, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка Днепропетровской области и Комсомольское Запорожской области. Противник потерял более 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и 105-мм гаубицу М101 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Криница Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, 14 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 233 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil