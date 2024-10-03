Подразделения «Южной» группировки войск России освободили н.п. Верхнекаменское ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 855 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании. Уничтожен склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 2 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Липцы, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 75 военнослужащих, пять автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Купянск, Кругляковка и Богуславка Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 385 военнослужащих, два автомобиля, 105-мм орудие М119 и 155-мм гаубица М198 производства США, 105-мм орудие L119 и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных действий освободили населённый пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 855 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 32-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 109-й бригад нацгвардии, 112-й и 119-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Щербиновка, Светлое, Александрополь и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 630 военнослужащих, бронетранспортёр, боевая бронированная машина, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Доброволье Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 31-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающих действия ВСУ, пункту управления оперативно-тактической группы «Луганск», скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции и 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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