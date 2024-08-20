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Мурманская область. Арктика (16+)20.08.24 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России освободили железнодорожную станцию Выемка ДНР, а группировка войск «Центр» освободила один из крупных населённых пунктов дзержинской агломерации Артёмово ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 570 военнослужащих и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 19 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 15-го пограничного отряда в районах населённых пунктов Старица, Охримовка и Волчанск Харьковской области. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град». Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 43-й, 63-й, 67-й, 69-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Глушковка Харьковской области, Невское, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны. Противник потерял до 535 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин «Казак», пять пикапов, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Также уничтожены семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, освободили железнодорожную станцию Выемка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 27-й реактивно-артиллерийской, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Часов Яр, Елизаветовка, Кучеров Яр и Разлив Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубица Д-30.

Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобождён один из крупных населённых пунктов дзержинской агломерации Артёмово Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Розовка, Дружба, Новгородское и Птичье Донецкой Народной Республики. Отражено восемь контратак подразделений 53-й, 150-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили более 495 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина «Казак», четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток», нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 106-й и 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Долинка Запорожской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 152-мм гаубицу Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожено три полевых склада боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, 26 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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