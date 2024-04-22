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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.24 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России полностью освободили населённый пункт Богдановка ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России отразили две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр и западнее населённого пункта Красное ДНР. Потери противника составили до 440 военнослужащих, три автомобиля и боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Нота», а также пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 21 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоегоровка и Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Оливовского Яра. Противник потерял до 50 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы уничтожены: 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населённый пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр и западнее населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 440 военнослужащих, три автомобиля и боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Нота», а также пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение живой силе и технике 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское и Новокалиново Донецкой Народной Республики. За сутки отражено восемь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 30-й, 115-й механизированных, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новобахмутовка, Уманское, Шумы, Новгородское и Первомайское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также склад топлива для военной техники.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Высшетарасовка, Никополь Днепропетровской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, а также 175-мм самоходную артиллерийскую установку М107 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

Кроме того, поражены: цех производства беспилотных летательных аппаратов, радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решёткой «Пеликан», а также живая сила и военная техника ВСУ в 104-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 194 украинских беспилотных летательных аппарата и восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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