Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

Министерство обороны Российской Федерации 7 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Кияница, Кондратовка и Храповщина Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Варваровка, Волчанские Хутора, Покаляное, Рясное и Терновая Харьковской области. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, 17 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Грушевка, Нечволодовка Харьковской области, Пришиб, Татьяновка и Яцковка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Константиновка, Никифоровка, Николаевка, Резниковка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх тяжёлых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и пяти бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Доброполье, Новый Донбасс, Торецкое, Удачное, Шиловка Донецкой Народной Республики, Гавриловка, Ленинское и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 425 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня «Буран».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Верхняя Терса, Горькое, Жовтневое, Зализничное, Зеленое и Риздвянка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие и пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово, Орехов Запорожской области, Львово и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 140 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

