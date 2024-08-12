Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 520 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Козак» и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы: «Хортица» и «Нота», а также два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 11 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Одноробовка и Казачья Лопань Харьковской области. Потери противника составили до 190 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, 122 мм реактивная система залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, три 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Макеевка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. За сутки отражено две контратаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял более 520 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Козак» и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы: «Хортица» и «Нота», а также два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 10-й горно-штурмовой бригад и 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Розовка, Переездное и Кирово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, боевую машину пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 производства США, два 152 мм орудия Д-20, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105 мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп 142-й пехотной бригады ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 425 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе одна «Bradley» производства США, боевая бронированная машина «Козак», четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и 100 мм пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное и Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, пять автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 41-й пехотной и 44-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, четырнадцать автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Уничтожены три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США. Кроме того, нанесено поражение складу боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», скоплениям живой силы и военной техники противника в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты: четыре тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, 15 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства, а также 71 беспилотный летательный аппарат, из них 30 вне зоны специальной военной операции».

Фото и видео: https://vk.com/mil