Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 465 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 5 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Садки, Рясное, Великая Писаревка Сумской области и Гранов Харьковской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Пески, Купянск, Григоровка, Кутьковка Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Серебрянка, Дружковка, Северск и Заря Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады спецназначения и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Димитров, Новопавловка, Новосергеевка и Гродовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 465 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Федоровка, Комар и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Павловка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, пять автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» и четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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