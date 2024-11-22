Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Bradley» и бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

Министерство обороны Российской Федерации 21 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Лебедевка и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и 122 мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Загрызово, Глушковка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 14-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны. Противник потерял до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, два 152 мм орудия Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Дальнее Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 33-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоное, Северск, Веролюбовка, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирований 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 380 военнослужащих, 12 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и четыре 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 68-й пехотной, 425-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 2-й, 14-й бригад нацгвардии и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Гродовка, Сухой Яр, Даченское, Ульяновка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики. Отражено 11 контратак штурмовых групп 117-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Bradley» и бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 130-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Зеленое Поле, Улаклы и Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирований 36-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, три автомобиля и 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 118-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области, Бургунка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, девять автомобилей и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито две крылатые ракеты «Storm Shadow» производства Великобритании, шесть реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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