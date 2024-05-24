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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.24 09:00

Подразделения «Южной» группировки войск России в результате активных действий освободили населённый пункт Андреевка ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США, 152-мм пушку «Гиацинт-Б», четыре 152-мм гаубицы Д-20, а также 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 23 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» продолжалось продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике подразделениям 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка и Гранов Харьковской области. Отражено две контратаки штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Глубокое и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ивановка и Новосадовое Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Нововодяное, Белогоровка Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, два бронетранспортёра, в том числе М113 производства США, и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и две 122-мм боевые машины РСЗО «Град».

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США, 152-мм пушку «Гиацинт-Б», четыре 152-мм гаубицы Д-20, а также 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Семеновка и Новгородское Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 405 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три БТР «MaxхPro» производства США, и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 105-мм легкие буксируемые гаубицы М102 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районе населённого пункта Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Кроме того, уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Веселое Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм боевая машина РСЗО «Град».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 53 беспилотных летательных аппарата, шесть оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, три управляемые авиационные бомбы «Hаmmer» производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США, а также 47 реактивных снарядов «HIMARS» производства США, «Vampire» чешского производства и «Ольха».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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