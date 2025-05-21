Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 425 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 20 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Бунякино, Рыжевка, Атинское, Белополье и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Соболевка Харьковской Области, Карповка и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус», а также два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Марково, Предтечино, Миньковка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 265 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия. Уничтожено пять складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Коптево, Разино, Красноармейск, Гродовка, Петровского и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 425 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоукраинка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, военно-технического имущества и горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США и 89 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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