Подразделениями группировки «Север» отражено пять контратак ВСУ в Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожено 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, две боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, из них одна самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, миномёт, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 24 автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 29 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

Подразделениями группировки отражено пять контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино и Новоивановка. ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожено две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ, 17-й бригады национальной гвардии Украины в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Михайловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ, 1-й бригады национальной гвардии Украины в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Владимировка, Варачино, Журавка, Корчаковка, Локня, Мирополье, Ободы, Осоевка, Павловка и Юнаковка.

За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожено 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, две боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, из них одна самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, миномёт, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 24 автомобиля.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

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