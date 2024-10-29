Подразделениями группировки «Север» отражено семь контратак ВСУ в Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены семь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, а также семь артиллерийских орудий, из них пять самоходных артиллерийских установок «Paladin», три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 28 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

Подразделениями группировки отражено семь контратак противника в направлении населённых пунктов Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны четыре попытки контратак ВСУ в направлении населённых пунктов Александрия, Дарьино и Плёхово.

ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожено три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Олешня, Плёхово, Правда, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 103-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Басовка, Веселовка, Журавка, Катериновка, Локня, Мирлоги, Мирополье, Павловка и Юнаковка.

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены семь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, а также семь артиллерийских орудий, из них пять самоходных артиллерийских установок «Paladin», три миномета, командно-штабная машина и 17 автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil