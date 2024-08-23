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Мурманская область. Арктика (16+)23.08.24 09:00

Подразделениями группировки войск «Центр» освобождён н.п. Межевое ДНР

Подразделениями «Южной» группировки войск России нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, четыре пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм гаубицы М198 и М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожено семь полевых складов боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 22 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 110-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Розовка, Надия, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады спецназначения «Азов» и 23 отдельного стрелкового батальона ВСУ. Потери противника составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм гаубица М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 116-й и 117-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Максимильяновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, четыре пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм гаубицы М198 и М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожено семь полевых складов боеприпасов.

В результате успешных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Дзержинск, Пантелеймоновка, Розовка, Гродовка, Сергеевка и Воздвиженка Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», девять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 105-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Раздольное, Макаровка и Ровнополь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, восемь автомобилей и 152-мм орудие Д-20.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Степное, Каменское Запорожской области, Токаревка и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 11 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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