Подразделениями группировки войск «Центр» России в результате успешных действий освобождён населённый пункт Уманское ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» РФ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ. Отразили три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва ЛНР. ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять пикапов. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 2 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Малые Проходы, Гатище, Липцы и Нескучное Харьковской области. Отразили семь контратак подразделений 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, два бронетранспортёра, в том числе БТР «Stryker» производства США, три автомобиля и пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук». Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и 152-мм гаубица Д-20.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли за сутки до 465 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять пикапов. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Калинина, Орехово-Василевка, Константиновка, Зализнянское и Перше Травня Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирований 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании и три 122-мм гаубицы Д-30. За сутки уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделениями группировки войск «Центр» в результате успешных действий освобождён населённый пункт Уманское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 360 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны и 23-й бригады охраны президента Украины в районах населённых пунктов Урожайное, Старомайорское и Водяное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и 38-й бригады морской пехоты севернее населённого пункта Работино, а также в районах населённых пунктов Жеребянки, Новопокровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 105-мм орудие М119 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины. Уничтожено 50 беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и противокорабельная ракета «Нептун».

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