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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.24 09:00

Подразделениями группировки войск «Днепр» России сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 5-й штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Дылеевка, Константиновка и Острое ДНР. Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 4 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. В течение суток нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Жовтневое, Липцы, Старый Салтов, Высокая Яруга Харьковской области. Отражено три контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса», 155-мм гаубица М777 производства США, а также 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Степовая Новоселовка и Богуславка Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы противника в районе населённого пункта Невское ЛНР. ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих, три бронетранспортёра, восемь автомобилей, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 5-й штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Дылеевка, Константиновка и Острое ДНР. Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б».

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Сокол, Евгеновка, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 23, 24, 47 и 110-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 370 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Сторожевое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Лобковое Запорожской области. Потери ВСУ на данном направлении составили до 75 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», а также сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: 18 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и «Ольха», две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также 41 беспилотный летательный аппарат ВСУ».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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