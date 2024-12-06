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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.24 09:00

Подразделениями группировки войск России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов

Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортёра М113 и две 155-мм гаубицы М198 производства США и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 6 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 65 военнослужащих и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трёх механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Двуречная, Купянск, Бугаевка, Лозовая Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортёра М113 и две 155-мм гаубицы М198 производства США и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курахово, Успеновка, Улаклы, Островское и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмовой бригады, штурмового батальона ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко и Новотроицкое Донецкой Народной Республики. Отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 515 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты «Bradley» и два бронетранспортёра М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, из них две «Kirpi» турецкого производства, четыре автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 152-мм орудие Д-20 и 100-мм пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Комар, Днепроэнергия, Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Отразили восемь контратак штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка «Leopard» производства ФРГ, бронетранспортёр, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, два автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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