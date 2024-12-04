Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 555 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм орудие «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 3 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Лозовая Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 1-й, 4-й бригад нацгвардии и 113-й бригады теробороны. Противник потерял до 460 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Романовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Константиновка, Дачное и Славянск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 370 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 59-й механизированной бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Шевченко, Гродовка и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражено 12 контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 56-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял более 555 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм орудие «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населённый пункт Новодаровка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Комар и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Молодёжное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и три автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 40 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе четыре вне зоны проведения специальной военной операции».

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