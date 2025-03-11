За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены два танка, семь боевых машин пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, пять бронетранспортёров, десять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, восемь орудий полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 10 марта опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное.

Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Локня, Малая Локня, Олешня, Пушкарное, Суджа, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька и Южный.

Отражено три контратаки.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Бондаревка, Дмитрюков, Замостье, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Махновка, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Черкасское Поречное, Южный, А Также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

В течение ночи 10 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: три – над территорией Самарской области, по два БПЛА уничтожены над территориями Воронежской и Орловской областей и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей.

Операторы FPV-дронов испытательного Центра Рубикон поразили бронированную технику, живую силу и БПЛА противника в Курской области. Также расчеты беспилотников нарушают логистику противника и отрезают пути его отступления, уничтожая дорожные мосты.

За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены два танка, семь боевых машин пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, пять бронетранспортёров, десять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, восемь орудий полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil