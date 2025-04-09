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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.25 09:30

Подразделениями группировки войск «Север» освободили населённый пункт Гуево Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномёта, а также четыре пункта управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 8 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Гуево Курской области.

Нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Экипаж вертолета Ми-28нм выполнил удар лёгкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам. Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчёта БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолёта выполнил удар лёгкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена.

За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномёта, а также четыре пункта управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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