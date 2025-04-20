За сутки потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий, два миномёта, четыре пусковые установки РСЗО и три станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 19 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области. Кроме того, нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районе населённого пункта Горналь.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий, два миномёта, четыре пусковые установки РСЗО и три станции радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil