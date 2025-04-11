За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре миномёта, а также два пункта управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 10 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Журавка Сумской области. Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области.

Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в курском приграничье. Воздушная разведка вскрыла передвижение боевой техники ВСУ с личным составом в сторону линии боевого соприкосновения для организации контратаки. В свою очередь, реактивщики ударили по целям, применив осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон бронетехнике и живой силе противника. В результате слаженных действий расчёта враг не смог приблизиться к населённому пункту, где наши десантники громят закрепившихся украинских неонацистов.

За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре миномёта, а также два пункта управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil