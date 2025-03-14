Подразделениями группировки войск «Север» освобождены населённые пункты Меловой, Подол и Суджа Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты, три бронетранспортёра, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномёта, а также два пункта управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 13 марта опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа.

Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина, Суджа.

Отражена одна контратака противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь и Олешня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Варачино, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты, три бронетранспортёра, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномёта, а также два пункта управления БПЛА.

За последние пять дней действиями группировки войск «Курск» на всех направлениях освобождено 24 населённых пункта и 259 квадратных километров территории Курской области. Площадь вклинения уменьшилась более чем в 2,5 раза.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil