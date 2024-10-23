Подразделениями группировки войск «Север» отражено две контратаки ВСУ в приграничных районах Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожено 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, пять боевых машин пехоты, из них три БМП «Bradley» производства США, и пять боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 21 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ, 1-й бригады национальной гвардии Украины в районах населённых пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово и Черкасская Конопелька.

Подразделениями группировки отражено две контратаки противника в направлении населённых пунктов Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино. ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и три боевые машины пехоты «Bradley» американского производства. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 47-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 47-й, 115-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-о бригады нацгвардии, 101-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Журавка, Катериновка, Краснополье, Павловка и Покровка.

За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожено 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, пять боевых машин пехоты, из них три БМП «Bradley» производства США, и пять боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil