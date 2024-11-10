За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожено две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 9 ноября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

Подразделениями группировки отражено семь контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населённых пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й, 118-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово и Суджа.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Павловка, Сумы и Хотень.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожено две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре автомобиля.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil