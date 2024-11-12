Глава региона Андрей Чибис поручил продлить губернаторский проект «Витаминизация» на 2025 годКошелёк: поехали грузы, люди и тарифы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.11.24 09:30

Подразделениями группировки войск «Север» отражено шесть контратак ВСУ в приграничье Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, миномет и семь автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 11 ноября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка.

Подразделениями группировки отражено шесть контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 118-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Агроном, Александрия, Бондаревка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 41-й, 44-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-ой бригады нацгвардии Украины, в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Сумы.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, миномет и семь автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Кирилл Брагин
08.11.24 10:20
На деле картина намного хуже это точно, но и собирать такие данные очень непросто. По крайней мере ясны основные источники сливов, и банки типа Сбера на удивление далеко не такой большой процент заним
Комментарий к новости:Основными источниками утечек личных данных россиян стали интернет-магазины и медучреждения
Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Комментарий к новости:За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния
Галина
31.10.24 16:51
24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области свежая белокочанная капуста вышла в лидеры по росту цен-PRO Валюту (16+)Настроение на рынке нефти в целом негативное, курс доллара США демонстрирует умеренный рост-PRO Энергетику (18+)Заполярный район электрических сетей АО «МЭС» продолжает модернизацию оборудования-PRO ЖКХ (18+)На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис вновь поднял тему качества уборки территорий муниципальных образований-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В Вологде состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по образованию и высшей школе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика