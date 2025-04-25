Подразделениями группировки войск «Север» продолжают уничтожать формирования десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня

За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, два миномёта, пусковая установка РСЗО, 10 автомобилей, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 24 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям трёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Варачино, Водолаги, Глубокое, Запселье, Локня, Малая Рыбица, Мирополье, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, два миномёта, пусковая установка РСЗО, 10 автомобилей, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil