За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, из них один танк «Леопард», пять боевых машин пехоты, в том числе две БМП CV-90, бронетранспортёр и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 18 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражено четыре контратаки противника в направлении населённых пунктов Большая Обуховка, Малая Локня и Любимовка, а также сорваны попытки атак противника в направлении населённых пунктов Ольговка и Борки.

В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, 8 человек взяты в плен, уничтожены две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражено четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Веселое и Медвежье.

Противник потерял до 70 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, в том числе один танк «Леопард», две боевые машины пехоты CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие и автомобиль.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 1004-й бригады охраны, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Любимовка, Мирный, Мартыновка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Сердликово, Толстый Луг и Южный.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Глухов, Кондратовка, Катериновка, Малушино, Могрица, Мазевка, Новоивановка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Степное, Шалыгино, Хотень и Юнаковка.

За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, из них один танк «Леопард», пять боевых машин пехоты, в том числе две БМП CV-90, бронетранспортёр и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil