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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.24 09:30

Подразделениями группировки войск «Север» России сорваны попытки атак ВСУ в направлении н.п. Борки, Комаровка и Марьевка

За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, в том числе: два бронетранспортера и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 14 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 6 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Матвеевка и Ольговка. Сорваны попытки атак в направлении населённых пунктов Борки, Комаровка и Марьевка.

В результате активных действий российских войск потери ВСУ составили: до 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: бронетранспортёр, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гордеевка, Кругленькое, Казачая Локня, Косица, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина и Снагость.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Боромля, Бруски, Гриценково, Глухов, Глыбное, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Хотень, Юнаковка и Ямполь.

За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, в том числе: два бронетранспортера и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 14 автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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