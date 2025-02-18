За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, из них один танк «Abrams» производства США, три боевых машины пехоты, в т.ч. две БМП «Bradley» американского производства, три бронетранспортёра, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «NASAMS» производства Норвегии, а также пункт управления БПЛА. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 17 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Свердликово.

Нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжёлой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гончаровка, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Никольский, Рубанщина и Южный. Отражено четыре контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Бондаревака, Гоголевка, 1-й Княжий, Косица, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Николаевка, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Юнаковка в Сумской области.

В ходе уничтожения противника в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» ежедневно применяют различные боевые беспилотные летательные аппараты. Военнослужащие группировки войск «Север» имеют на вооружении целую линейку ударных беспилотников. Дроны позволяют операторам получать информацию в режиме реального времени, что обеспечивает точность ударов по военной технике и местам скопления живой силы ВСУ.

В подразделениях никаких проблем с поставками боевых беспилотных летательных аппаратов нет.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, из них один танк «Abrams» производства США, три боевых машины пехоты, в т.ч. две БМП «Bradley» американского производства, три бронетранспортёра, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «NASAMS» производства Норвегии, а также пункт управления БПЛА. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil