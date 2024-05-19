Подразделениями группировки войск «Север» России в результате активных действий освобождён н.п. Старица Харьковской области

Подразделения «Южной» группировки войск РФ улучшили положение по переднему краю, противник потерял более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, а также 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Министерство обороны Российской Федерации 18 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных действий освобождён населённый пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Ветеренарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области. За сутки отражено четыре контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Тихое и Воланск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 122-мм боевая машина РСЗО «Град», 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 105-й, 111-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Красногоровка, Константиновка и Новый Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, а также 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 100-й механизированных бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Семеновка, Майорск, Калиново и Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Нетайлово, Уманское, Архангельское и Соловьево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ и пять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм орудие «Гиацинт-Б», 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. За сутки отражено четыре контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Владимировка и Новомайорское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два танка и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании и 152-мм гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, а также склад хранения безэкипажных катеров. Нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 134-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 37 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета «Точка-У», а также 21 реактивный снаряд «HIMARS» производства США, «Vampire» чешского производства и «Ольха».

В западной части Чёрного моря и на реке Днепр в прошедшие сутки уничтожено два быстроходных безэкипажных катера ВСУ».

Фото и видео: https://vk.com/mil