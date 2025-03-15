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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.25 09:30

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Гончаровка

За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены пять бронетранспортёров, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномёта, а также три пункта управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 14 марта опубликовало водку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Гончаровка.

Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина. Отражена одна контратака противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь и Рубаншина, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новониколаевка, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28нм, в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены пять бронетранспортёров, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномёта, а также три пункта управления БПЛА.

12 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: более 67410 военнослужащих, 392 танка, 316 боевых машин пехоты, 283 бронетранспортёра, 2198 боевых бронированных машин, 2433 автомобиля, 553 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и семь «MLRS» производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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