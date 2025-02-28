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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.25 09:30

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населенный пункт Никольский

За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в т.ч. одна САУ «Паладин» производства США, миномет, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «С-300» и «Бук-М1», радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «С-300» и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 27 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населенный пункт Никольский.

Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Богдановка, Бондаревка, Горналь, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Старая Сорочина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Белополье, Журавка, Кровное, Мирополье, Новая Сечь, Новенькое и Юнаковка Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в т.ч. одна САУ «Паладин» производства США, миномет, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «С-300» и «Бук-М1», радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «С-300» и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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