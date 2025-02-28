За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в т.ч. одна САУ «Паладин» производства США, миномет, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «С-300» и «Бук-М1», радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «С-300» и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 27 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населенный пункт Никольский.

Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Богдановка, Бондаревка, Горналь, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Старая Сорочина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Белополье, Журавка, Кровное, Мирополье, Новая Сечь, Новенькое и Юнаковка Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в т.ч. одна САУ «Паладин» производства США, миномет, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «С-300» и «Бук-М1», радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «С-300» и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil