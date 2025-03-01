За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортёр, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, в т.ч. САУ «Богдана», шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 28 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населенный пункт Новая Сорочина.

Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, 1-й Княжий, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражено четыре контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Горналь, Дмитрюков, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасская Конопелька, Южный, а также Алексеевка, Басовка, Беловоды, Журавка, Новенькое, Сумы, Хотень и Юнаковка Сумской области.

Офицеры группировки войск «Север» рассказали об особенностях штурма населённого пункта Погребки в Курской области, бои за который состоялись в начале этой недели. Военнослужащие отметили, что Погребки находились на возвышенности и наступать приходилось по открытой местности – подойти было непросто. Когда начались городские бои, то украинские военнослужащие не выдержали напора и бежали.

На кадрах запечатлён процесс установки Российского флага в освобождённом населённом пункте военнослужащими 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».

Населённый пункт Погребки Курской области освобождён в результате совместных активных наступательных действий военнослужащих подразделений 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса и 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск «Север».

За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортёр, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, в т.ч. САУ «Богдана», шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64075 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 248 бронетранспортёров, 2084 боевые бронированные машины, 2251 автомобиль, 495 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и семь «MLRS» производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil