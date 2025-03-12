Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены 12 населённых пунктов на территории Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортёра, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США, орудие полевой артиллерии, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 11 марта опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены 12 населённых пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области.

Кроме того, нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Локня, Меловой, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Горналь, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Колмаков, Куриловка, Махновка, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Олешня, Рубаншина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Экипаж вертолёта Ка-52м выполнил задачу в ночное время суток по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Лётчики нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолёта благополучно вернулся на аэродром вылета.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортёра, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США, орудие полевой артиллерии, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil